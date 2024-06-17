ヤンキースニューエラ　7 4/1 ピンバッチ付き　希少

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ニューエラ公式で購入いたしました。アイスクリームをイメージしたモデルになります。カラー=イエロー×赤×ベージュ形=ベースボール素材=100%ポリエステルバングラデシュ製オンライン、店頭共に即完売したモデル(サイズ)です。値下げ交渉可能です。あくまで素人の保管ですので神経質な方はお控えください。