バーバリー　チェック　マフラー　男女兼用　カシミア100%

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バーバリーの定番マフラーです。カシミア100で薄くても暖かく、どんなコーデでも上品に見えて重宝していました。子供が生まれ、汚れそうで使う機会がないため出品します。個人採寸ですが下記ご参照ください。長さ:147cm幅:30cm