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ディオール DIOR キャップ 帽子 刺繍 メンズ L 黑 flower 花
商品番号 V35794441125
商品名

ディオール DIOR キャップ 帽子 刺繍 メンズ L 黑 flower 花
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 26,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前池袋の店で購入しました。間違いなく正規品です。付属品がありません。サイズはLになります。2-3回着用しましたが、少しシワがあります。男性でも女性でも大丈夫です。即購入OKです。
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