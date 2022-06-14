ヴィンテージ Journey 30TH ANNIVERSARY Tシャツ Y2K

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brand...anvildate...2000年代初期note..USロック・バンドジャーニー（Journey）。2005年の30THANNIVERSARYTシャツ。オフィシャルコピーライト入り。コンディションも特に問題ありません。ファンの方必見のKISSTシャツです。color...ホワイトWHITEsize...表記XLmeasuring_size...cm着丈：72身幅：59.5肩幅：58袖丈：22condition...特に目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。古着の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンPRINCEプリンスTシャツスウェットツアープロモアルバムがお好きた方に是非！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬