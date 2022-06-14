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ヴィンテージ Journey 30TH ANNIVERSARY Tシャツ Y2K
商品番号 O86355583545
商品名

ヴィンテージ Journey 30TH ANNIVERSARY Tシャツ Y2K
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,816 円
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商品詳細

brand...anvildate...2000年代初期note..USロック・バンドジャーニー（Journey）。2005年の30THANNIVERSARYTシャツ。オフィシャルコピーライト入り。コンディションも特に問題ありません。ファンの方必見のKISSTシャツです。color...ホワイトWHITEsize...表記XLmeasuring_size...cm着丈：72身幅：59.5肩幅：58袖丈：22condition...特に目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。古着の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンPRINCEプリンスTシャツスウェットツアープロモアルバムがお好きた方に是非！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/message946527.html
http://narcologia.ru/goods/recommended597490.html
http://narcologia.ru/goods/peroration864415.html
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