VINTAGE MLB SAN DIEGO PADRES T-SHIRT

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1995年のサンディエゴ・パドレスのヴィンテージTシャツです。ダルビッシュやタティースjr、フアン・ソト。近々ワールドシリーズ取るようなチームです。プリントにはCACTUSLEAGUE。カクタスリーグとはアリゾナで春のキャンプを送るMLB15球団のリーグをカクタス・リーグと呼びます。カクタスとはサボテンです。年代的に関係ないですがオープン戦が始まる前、リーグのプレジデント、ジェフ・マイアーさんが大谷翔平のエンゼルス入りを大歓迎していたとのこと。カクタス・リーグは、かつてはフロリダのグレープフルーツ・リーグに比べ、規模の面で劣っていたようですが今ではカクタスリーグの人気も追いつきました！TシャツボディーはCOMPETITORのMADEINUSA。1995年のアメリカ製のシングルステッチです。サイズXXL着丈73身幅58肩幅52袖丈22中古です。使用感あります。中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。