本皮パイソン長財布リミテッドエディション限定品最終価格です。

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パイソン長財布本皮リミテッドエディション60個限定の33です。オリックス優勝セール中です。定価55000円税抜きです。中古品ですので完璧を求められる方神経質な方は購入ご遠慮下さい。あくまでも中古品をご理解された方は宜しくお願い致します。サイド穴は空いてますが金具外しましたのでチェーンを付ける場合、金具が必要です。チェーンを付けて無かったので金具付けていません。蛇革のウロコが立ってる場所があります。使用間も有ります。気になる方は購入ご遠慮下さい。プロフお読み下さい。プロフお読み頂き大丈夫な方は即購入可能です。喫煙者居ます。キャンセル致しません。#リミテッドエディション#パイソン長財布#蛇革財布 #本皮財布柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革