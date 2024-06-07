【DAMA SURFBOARDS】キムタク着用同型別色 Tシャツ ホワイト Ｌ

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ご覧いただきありがとうございます。人気のDAMASURFBOARDSのＴシャツです。キムタクこと木村拓哉さんインスタ着用の同型別色となります。カラー：ホワイト×ブラックサイズ：ＬDAMASURFBOARDS10DAMATEES/WHITE×BLACK千葉北を代表するロングボーダー、ダマ氏がシェイプする「DAMASURFBOARDS」から、オリジナルTEES。前面にはシンプルな10DAMAをプリント。街中でも海沿いでも映えるミニマルなデザイン。キムタク着キムタク私物マインデニムロンハーマン木村拓哉キムタクキムタク着ウィンダンシーwindandseam\u0026mテンダーロインWACKOMARIAワコマリアポークチョップsupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツF-LAGSTUF-FフラグスタフporkchopポークチョップHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーシャツボーダーPORKCHOP木村拓哉着私物TMTティーエムティーVANSGYAOさんタクRATSラッツvansバンズサブカルチャーSUBCULTURE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬1008