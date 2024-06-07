HumanMade ヒューマンメイド DAILY 日替わり Tシャツ　限定

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HumanMadeヒューマンメイドDAILY日替わり半袖TシャツNIGO2021年に日替わりで色違いが発売されていたものです。今では入手困難ですので、レアかと思います。ロゴの下に発売日がプリントされています。(2021.5.12.)着用は一度のみですが、たたみじわがありますので画像でご確認ください。袋を付けて発送いたします＾＾カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬