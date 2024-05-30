アイナナ　劇場特典　フィルム12　御堂虎於　手と手をつないでいれば　ストスト

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※大掃除中の為、早急に処分希望です。紙類（カードやクリアファイル、コースター等）は10点以上、その他商品は5点以上からお値下げ交渉対応致します。それ以下の場合は送料分はお値下げ致します。また、処分品の記載が無い物も中古ショップに持っていく場合がありますのでお早めにご検討お願い致します。中古ショップへの持ち込み\u0026他アプリでも出品してますので【必ず】在庫確認\u0026プロフ確認コメントをお願い致します。劇場版アイドリッシュセブンLIVE4bitBEYONDTHEPERiODの入場特典のメモリアルフィルムです。自引きしたり未開封フィルムを購入して集めたものですが、求めていた物では無いので出品致します。金額は相場がよくわからないのでざっくりとつけています。推し、アップ、動きのある物はお高めに設定しております。過度でなければ金額相談も可能です。※スマホのマクロ機能と百均の撮影用ライトを使用しておりますので、画像の鮮明さはこれが限界です。また、ライトの影やライト内部のゴミの影も写り込んでおります。傷等では無いと思いますが、画像に気になる点がある方は遠慮なくお声かけお願い致します。※綿手袋着用\u0026マステ加工ピンセットにて開封後、フィルム用スリーブに入れ外袋、厚紙、フィルムの順で一緒にOPP袋に入れて保管しております。※ぱっと見大きな傷等はありませんがなにぶんド素人による扱いですし、映画館の人や当方含め複数人の手に渡っている物ですので、状態を過度に気にしない方のみの購入をお願い致します。上記梱包後ファイルにて保管しておりますが、初期傷や汚れがあるかもです。神経質な方はご遠慮ください。厚紙のあたって無い側（フィルム側）に厚紙をあてるのみの簡易包装にて発送します。段ボール等による補強必要な方は＋100円でやります。※硬質ケースは+150円となります。同封可能なものを複数購入してくださる方はお気持ち程度ですがお値引きさせていただきます。まとめ買い希望の為、同ジャンルのものをハッシュタグ付けることにしました。↓#さつきアイナナグッズムビナナ