専用　ルイヴィトン ダミエ エシャルプ プティ ストール マフラー ウール

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商品詳細
○アイテムルイヴィトンLOUISVUITTONダミエエシャルププティストールマフラー ストールウール100%○サイズ約170cm×約33cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷、汚れなく美品です！※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーブラック×ブラウン○素材ウール100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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