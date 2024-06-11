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ポールスミス　マルチストライプ　ラヴィット　うさぎ　ロゴ　レザー　ブラック　財布
商品番号 Y69901279348
商品名

ポールスミス　マルチストライプ　ラヴィット　うさぎ　ロゴ　レザー　ブラック　財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^o^)PaulSmithの折財布になります♪多少の使用感はありますが印字のスレやコインケース、お札入れなどの汚れもなくまだまだお使いいただけます♪人気のデザインで高級感もありとても素敵です♪ブラック　レザーよろしくお願いいたします♪他にもバーバリー　ブルーレーベル　ブラックレーベル　ロンドンノバチェック　チェックポールスミス　ヴィヴィアン・ウエストウッドマルチストライプ　オーヴ　シャツ　ニット　カーディガン　ワンピース　セオリー　セオリーリュクスシャツワンピース　デニムジャケットセーター　ＭＨＬマーガレットハウエルBShop　ゴアテックス　マウンテンパーカーライナー　ステンカラーコート　ダウンコートアニエスベー　グッチ　gg柄ハンドバッグコーチ　キルティング　2wayショルダーバッグオールドコーチ　レザーバッグ23区　ワンピース　ダウンジャケット　インナーカラー　フェンディ　マフラー　ズッカ柄イネド　アンタイトル　ノーカラー　ジャケット　パンツ　スーツ　大きいサイズセットアップ　ロロピアーナ　ゼニアなども出品しています
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