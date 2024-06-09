US企画 VANS SK8LOW REISSUE スケートロー バンズ

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商品詳細
アメリカ企画のスケートローリーシューです。スケートボーディングのモデルではありませんが、ウルトラクッシュのインソールが入っていてとても履き心地が良いです。サイズは27.0cmカラーはブラック×ガムソール使用回数少なくソールの減りもほとんどない美中古と思います。紐をゴムヒモに変えてあるのでスリップオンとして履けます。元のヒモはありません。箱無しで発送です。古着にご理解いただける方NCNRでお願いいたします。#SK8LOWREISSUE#スケートローリーシューVANSSKATEBOARDING#バンズスケートボーディングシーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/plaque176207.html
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http://narcologia.ru/goods/stage319297.html
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