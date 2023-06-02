限界価格【ボッテガ ヴェネタ】美品 カセット　二つ折りウォレット　マッド

商品詳細•カードスロット6つ、札入れ1つ、ポケット2つ素材：カーフスキン100%•ライニング：カーフ•色：スペース/マッド•高さ：8.5cm•幅：10cm•奥行き：1cm製造国：イタリア商品状態3ヶ月前に購入し、あんまり使う機会がなく今回販売いたしました。使用はしておりますが、目立った傷はなく綺麗な状態です。お手入れ方法•直射日光、高温多湿、雨、汗、水分の接触を避けて保管してください。濡れてしまった場合は、すぐに柔らかな布で拭いて乾かしてください。•付属の保存袋または通気性の良い場所で保管してください。•乾いた柔らかい布で拭いてください。財布形···二つ折りカラー...表裏ともにマッド



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