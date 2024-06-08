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IRIDESCENTコンパクト財布　（エムピウ ミッレフォッリエ型）
商品番号 F50668392923
商品名

IRIDESCENTコンパクト財布　（エムピウ ミッレフォッリエ型）
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムピウのミッレフォッリエではございません。ブランド：IRIDESCENTシリーズ：MINIlightseriesカラー：brownメイドインジャパン❗️セレクトショップ購入品。こちら即完売品でネットでも8/9現在売り切れの為現在お取り扱いしておりません。お探しの方いかがでしょうか。エムピウのミッレフォッリエに非常に似ています。最近はミッレフォッリエの形をしている安価な素材の物がたくさん出ておりますが、こちらは表面の革にイタリア製のプエブロレザー、内側の革は天然牛革を使用した高級感ある作りになっております。イタリア連盟が発行した防偽レザーカードも付属しております。新品未使用ですが、写真を撮る為に1度開封しております。神経質なお控えください。即購入可能です。新品未使用（写真を撮るため一度開封）のため、購入後のキャンセル返品はお受け出来ません。
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