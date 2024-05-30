コメント無し即購入OK！値下げ交渉も大歓迎です♪この度は商品をご覧いただきありがとうございます！■商品についてエイチティーシー(HollywoodTradingCompany)のヴィンテージ加工スタッズベルトです。サイズは34です。色は白色で、素材は牛革に黒のエイ革がポイントで使われています。白(クリーム色)のピーナッツスタッズベルトで、白色部分が黄変していなく、状態の良いものはなかなか出回らないので、探していた方にピッタリです。スタッズ欠けもなく、大変良好な状態です。自慢できる一品かと思います。欲しかった方は是非♪一点限りなので、画面にあるハートのマークを押して「いいね」でお気に入り登録されておく事をおすすめします(^^)■サイズ：34※メンズのL相当横幅：4全長：101(バックル含む)バックルを含まない長さ：99ひとつ目の穴まで：81最後の穴まで：91穴の間隔：2.5×5※若干の誤差はご了承下さい。■素材レザー、スティングレイ■状態使用回数少なく綺麗です。10段階中8〜9程度。届いたらすぐ使って頂けます。ベルトにリペアが施されています。状態は良いですが、中古品なのでご理解の上ご購入下さい。 ※撮影用の小物は別売りです。■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品■フォロワー様限定！【フォロー割付き】です。ご購入前に「フォローしてます！」など、フォロワー様である事がわかるように忘れずにお声がけ下さると値引きします！(^^)詳しくはプロフィールをご確認下さい♪また、万が一のトラブル時には【返品・返金】も対応しています。安心してご購入下さいませ。■こちらもチェック♪↓★匿名配送対応中★即購入OK！★価格交渉大歓迎！★交渉中でも購入者様優先ですストーンの色が黒×クリアで主張しすぎず落ち着いています。ハリウッドセレブ、芸能人、著名人、俳優やロックバンドにもファンが多いブランドで、ジーンズ愛好家の草彅剛さんはもちろん、木村拓哉(キムタク)さんも着用していたモデルです。折り紙付きの格好よさです。とてもいい品なので、きっとご満足頂けると思います。#他のアイテム一覧→



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック 34インチ 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ34 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×赤 サイズ34 本革×エイ革 ...



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ32 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



希少良品 HTC スティングレイ×パイソン ホワイト スタッズベルト 34 ...



全商品オープニング価格 HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×赤 ...



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×赤 サイズ34 本革×エイ革 ...



USA製レザーベルト スタッズベルト サラペ ピーナッツ ブラウン HTC ...



HTC ピーナッツスタッズベルト ホワイト×ブラック サイズ32 本革×エイ革 | アパレルネクストセレクション WEB本店 powered by BASE



人気絶頂 34 HTC タグ付き エイ革 スタッズベルト スタッズベルト ...