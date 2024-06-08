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新品未使用　USA製　Majestic ドジャース　ベースボールシャツ
商品番号 Q79148069093
商品名

新品未使用　USA製　Majestic ドジャース　ベースボールシャツ
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sUSA製　Majesticドジャース　ベースボールシャツカラー···ブルーサイズ…L着丈72・身幅50状態…新品未使用品30年前に購入しましたが、着る事なく収納してました。興味ある方、是非‼︎
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