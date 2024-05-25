激レア：スラムダンク SLAM DUNK　あれから10日後Tシャツ Sサイズ

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最終値下げです。売れなければ適当な時期に削除します。スラムダンクあれから10日後 Ｔシャツです。2004年開催の「スラムダンク1億冊感謝 ファイナルイベント」と、FLOWER ウェブショップ限定で販売された商品になります。レアなスラムダンクの湘北バスケ部スタメン5人がデザインされたバージョンの限定Tシャツです。発売当時にオンラインで購入し、2回ほど着用し洗濯＆クリーニングしてから暗所にて保管しておりました。目立った汚れ等無いかと思いますが、あくまでも古着ということでよろしくお願いいたします。Ｓサイズです。見落としなどあるかもしれません。ご了承ください。自宅保管の中古品であることをご理解ください。商品状態は主観ですので、神経質な方はご遠慮下さい。返品はお受けしかねます。ご納得されてからご購入ください。お願いいたします。即購入可。値下げは不可です。交渉はしません。#あれから10日後#スラムダンク#SLAMDUNK#1億冊#井上雄彦#湘北#桜木花道#流川楓#赤木剛憲#三井寿#宮城リョータカラー...ホワイト袖丈...半袖