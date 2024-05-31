ノースフェイス PURPLE LABEL Field Cap 新品未使用

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商品詳細
即完売した、かなりレアなモデルです。男女問わず、使っていただけると思います。ノースフェイスパープルレーベルTHENORTHFACEPURPLELABELnanamicaナナミカStretchTwillFieldCapフリーサイズ約56-60cmカラーベージュ・ブランドの定番素材、COOLMAX®オーガニックコットンツイルを使用した6パネルキャップ・たて糸にオーガニックコットン、よこ糸にストレッチ糸を使用したCOOLMAX®ファブリック・内側に乾きやすい生地を使用し蒸れを軽減・フロントにTHENORTHFACEロゴ刺繍・後頭部はサイズ調整が可能なストラップバック仕様・ブラックのレザーベルトを使用・ワンポイントデザインとしてパープルカラーのロゴピスネームを配置品番NN8302Nキャップ帽子新品未使用です。目立った汚れなどはないと思いますが、見落としがある場合がございます。ご理解の上、ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。BEAMSURBANRESEARCHBEAUTY\u0026YOUTHビューティ\u0026ユースEDITIONTOMORROWLANDRonHermanRHCロンハーマンNIKELABNIKEACGお好きな方
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