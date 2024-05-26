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ルイヴィトン　LOUIS　VUITTON　長財布
商品番号 C41633393356
商品名

ルイヴィトン　LOUIS　VUITTON　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！LOUISVUITTONルイヴィトン長財布未使用とのことで頂き物ですが使う機会がないので出品します購入時期は不明です未使用なのでクセはついていませんが素人保管の為、小さな薄い傷や、カード入れの後ろのポケット内部に生地の剥がれがございます。目立ちませんのでご使用するに当たって問題はないと思いますが神経質な方はご遠慮ください。すり替え詐欺防止の観点からも気になる事、追加してほしい写真は先にご遠慮なくコメント頂き、ご納得いただいた上でご購入まで進んで頂けたらと思います。よろしくお願いします。#長財布#財布#ルイヴィトン#ヴィトン#LOUISVUITTON#レディース#メンズ#カード入れ
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