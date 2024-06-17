ホワイトハウスコックス カウハイドレザー メッシュベルト P2274

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#カイ販売中のメンズ品一覧◆商品についてWhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）フルグレインカウハイドレザーメッシュベルトP22742018年7月に購入し、定期的に利用していたものです。しばらく使用していなかったので、お譲りしたいと思います。-サイズ：32(全長103cm×幅3cm)-カラー：ダークブラウン-素材：牛革(カウハイド)-重さ：140～150g-生産国：England◆商品の状態一部革に使用感はありますが、使用上の問題はありません。細かい状態は写真にてご確認ください。あくまで人の手に渡った中古品であり、完璧を求める方には向きませんが、細部にこだわらないのであれば、ぜひ購入をご検討ください。◆アイテム説明（楽天市場より）1860年に創業したWHITEHOUSECOX社は、常に時代にマッチした英国風ライフスタイルの神髄を追求した様々なレザーグッズの製造を続けています。現在も尚伝統に裏打ちされた確かな技術力によって当時と同じ製法で作られています。こちらはWHITEHOUSECOXが有名になったきっかけでもある代表作の定番メッシュベルト“P1127”よりやや細めに仕上げたデザインの28mm幅。厚くてコシのあるレザーを一本一本ハンドメイドで編み込まれています。しっかりとした厚みのある丈夫なカウハイドレザーは耐久性にも優れており、カジュアルからオンスタイルまで対応してくれます。しなやかな素材感に加え使うほどに柔らかくなり独特の味わいが増していくのが魅力。無骨さと歴史を感じさせる洗練されたデザインは、男性のみならずもちろん女性にもお使いいただける逸品です。