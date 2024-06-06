大幅値下げ【極美品】ボッテガヴェネタ コインパース付きロングウォレット

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高島屋正規店にて購入使用回数3回コインケースも綺麗で汚れぼぼ無い状態革表面の僅かな跡はありますが極めて新品に近い状態でおすすめです。※コイン跡少しありブラック×グリーンのバイカラーが特徴的デザイナー変更後の人気モデルボッテガべネタ公式オンラインブティックで現行として販売中のロングウォレットシリーズです。商品詳細：•イントレチャートのレザー製ウォレット•カードスロット10個、札入れ1つ、ポケット1つ、ファスナー付きコインパース1つ素材：カーフスキン100%•ライニング：カーフレザー•色：ブラック/グラス•金具：シルバー仕上げ•高さ：9.5cm•幅：19cm•奥行き：1.5cm•製造国：イタリア定価：126,500円(税込)カラー···ブラック