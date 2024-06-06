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ナイキ　NIKE フットスケープ　オリジナル　FOOTSCAPE 28㎝
商品番号 R97647173302
商品名

ナイキ　NIKE フットスケープ　オリジナル　FOOTSCAPE 28㎝
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,240 円
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商品詳細

メインカラー···ブラック1996年当時に購入し　自宅保管していたものになります中敷き　箱がありません汚れや傷は写真でご確認ください
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