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NEW ERA × XLARGE × LAKERSコラボキャップ
商品番号 O31913756136
商品名

NEW ERA × XLARGE × LAKERSコラボキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックニューエラ×エクストララージ×レイカーズのコラボキャップです限定販売だったので今は購入できないレアなコラボキャップになっていますサイズつば・・・約7cm頭周り・・・約58.7cm高さ・・・約11.5cm買いましたが一回も被りませんでした新品です！キャップNEWERAXLARGENBALakers不明な点がございましたら、コメントお願いします即購入⭕️
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