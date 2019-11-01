NEW ERA × XLARGE × LAKERSコラボキャップ

カラー···ブラックニューエラ×エクストララージ×レイカーズのコラボキャップです限定販売だったので今は購入できないレアなコラボキャップになっていますサイズつば・・・約7cm頭周り・・・約58.7cm高さ・・・約11.5cm買いましたが一回も被りませんでした新品です！キャップNEWERAXLARGENBALakers不明な点がございましたら、コメントお願いします即購入⭕️



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