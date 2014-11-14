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ワイルドスワンズウェイブ
商品番号 A25284357393
商品名

ワイルドスワンズウェイブ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年くらい使っていました。バッグに入れて使っていたので型崩れはしていません。クールキャットの別注品になります。付属品もすべてあります。まだまだ、使えるのでよろしくお願いします。週末限定値下げしました。
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