ルイヴィトン　ゴールド×ブラック　人気　ベルト

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【商品説明】◆ブランド：LouisVuitton◆商品概要：エピサンチュールベルトクラシック◆付属品：なし◆シリアルナンバー：LB1000◆状態：全体的に目立った傷や汚れはないですが、穴が若干使用感あります。ユースド品となりますので細かい傷等はご了承ください。その他、通常使用については問題ない状態です。◆大きさ：全長：約106.5cm、幅：約3.0cm◆色:ゴールド×ブラック＊照明や撮影環境、お使いの設定状況により実物とお色が異なって見える場合がございますので予めご了承ください。直営店で購入しているので間違いなく、本物です。