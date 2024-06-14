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【新品未使用】FENDI フェンディ マルチカラー バージンウール マフラー
商品番号 H49924341830
商品名

【新品未使用】FENDI フェンディ マルチカラー バージンウール マフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 22,278 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下、商品の詳細です。レッドとブラックのカラーブロックの斜めストライプにFFロゴを総柄であしらったフェンディのマフラーです。◾︎商品説明・カラー：マルチカラー：ブラック,ブラウン,レッド・素材：バージンウール100%・size長さ180cm,幅30cmご質問ありましたらお気軽にお問い合わせください。#FENDI#フェンディ#マフラー#ロゴ#バージンウール#ウール柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック素材...ウール
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