超美品　グッチレザー財布

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商品詳細
カラー...ブラック財布形...二つ折り使用感が無い、極めてきれいなお財布です。内側はオシャレに紺色となっています。縦約９ｃｍ、横約１１ｃｍ、厚さ約１．５ｃｍ真贋鑑定人のいる古物市場にて購入しました。
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