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エルゴポック　オールレザーミニウォレット　/ブラック　本革　黒　ミニ財布
商品番号 R25331685455
商品名

エルゴポック　オールレザーミニウォレット　/ブラック　本革　黒　ミニ財布
ブランド名 エルゴポック
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全出品物即購入＆値下げ交渉歓迎です。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便で発送します。サイズ（実測）縦約８．５ｃｍ横約１０．５ｃｍ１～２回程度の使用ですが、小傷は少しあります。
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