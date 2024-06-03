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最新作 大人気【THE NORTH FACE 】ノースフェイスＴシャツ
商品番号 U99791025685
商品名

最新作 大人気【THE NORTH FACE 】ノースフェイスＴシャツ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌触りのよいコットンと、速乾性を持つポリエステルを使用した、柔らかくしなやかな肌触りのニット生地のTシャツ。THENORTHFACEの歴代のロゴを年代順に並べ、ブランドの歴史を記しています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。UVケア（UPF15-30、紫外線カット率85％以上）機能付き。ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用し、環境問題にも配慮した商品。SIZEサイズ:M肩幅:49,身幅:53,着丈:70,袖丈:22カラー:ブラック#ノースフェイス#シュプリーム#ヒステリックグラマー#カナダグース#モンクレール#セリーヌ#大人気#Tシャツ#半袖#プレゼント#限定品#スポーツ#セレブ
http://narcologia.ru/goods/contemplate988277.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei645171.html
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