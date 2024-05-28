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WILDSWANS kf-003 フルグレインブライドル
商品番号 W83281452496
商品名

WILDSWANS kf-003 フルグレインブライドル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WILDSWANSワイルドスワンズkf-003フルグレインブライドルレザーダークステイン【外装】フルグレインブライドルレザー（牛革）【サイズ】H88xW108xD30mm　【機能】カブセ付きポケット×1紙幣収納ポケット×1ポケット×2一年程前に購入しました。少しシミなどの汚れがありますのでご確認ください
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FULL GRAIN BRIDLE / kf-003
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