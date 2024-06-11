★スカルだらけの大き目ナスカン★超目立ちます

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商品詳細
スカル・ナスカン仕入れ物です。オリジナル品ではありません数えきれないほどのスカルが彫り込まれています大きさ・・・8.0X3.4cm材質・・・ニッケル合金（シルバーではありません）２重マルカン、マルカンサイズ別も出品中ウォレットチェーンその他パーツ→ #walletchainparts1942elバイカー系アイテムその他→ #biker1942el
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