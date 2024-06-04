Fubu the collection Tシャツ ロゴ入り ヴィンテージ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✴︎お得情報満載なので是非最後までご覧ください✴︎⚫︎フォローしていただくと人気アイテムの出品ごとに通知が届きます☆彡また、コメント欄で『フォローしました』とコメントでお値下げ致します⚫︎￥2000〜▶︎￥200引き⚫︎￥5000〜▶︎￥500引き⚫︎￥10000〜▶︎￥1000引き⚫︎まとめ割もございますので是非ご相談ください▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎オシャレなデザインと高品質な素材で作られた古着のTシャツです。プリントされたロゴは、カジュアルなスタイリングにアクセントをプラスしてくれます。その他の古着とは一線を画すFubuのセレクト古着。品質にこだわり、厳選されたアイテムを販売しています。この古着Tシャツは手に入りにくい個性的なアイテムであり、おしゃれな人たちの注目を集めています。・サイズ実寸（平置き）着丈72cm身幅55cm肩幅48cm袖丈24cm・カラー白※多少の誤差についてはご了承ください・購入後1〜2日で発送させていただきます(^^)ここまでご覧いただきありがとうございました#ヴィンテージ#vintage#古着#古着男子#古着女子#ビンテージ#vintage#used#オーバーサイズ#ビックサイズ#ビックシャツ#ゆるダボ#刺繍#プリント#古着屋さんT22
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