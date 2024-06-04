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- 【激レア】うちはイタチ 00's Tシャツ
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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。こちらはうちはイタチのTシャツで、2002年発売の海外公式のものです。ほつれや汚れなどない美品です。プリントのカスレに見えるのはデザインです。Sサイズはかなりレア物とのことです。質問、値段交渉等あれば遠慮なくどうぞ！ナルトNARUTOナルト疾風伝ONEPIECEアニメT
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