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- 【24時間以内発送】新品 限定品 MOSCHINO モスキーノ Tシャツ L
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商品詳細
USJハロウィン仕様限定品となります^^20SSバッドテディベアTシャツユニセックス【ブランド】モスキーノMOSCHINO 新品 タグ付き 未使用【表記サイズ】L【実寸サイズ】肩幅：58cm身幅：58cm 着丈：73cm袖丈：22cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。【素材】コットン100％【色】ホワイトネットにて購入しましたが着る機会なく自宅保管しておりました。目立ちにくいですが前のプリント部分（写真参照）に白っぽい汚れ又は剥がれが見られます。写真にてご確認ください。※コンパクトにして発送致しますのでご了承ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/ramshackle937766.html
http://narcologia.ru/goods/traverse571826.html
http://narcologia.ru/goods/septet547019.html
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