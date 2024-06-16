★新品★ NEWERA シカゴ　ホワイトソックス　2トーン　キャップ　7 5/8

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★商品名NEWERACHICAGOWHITESOX59FIFTY2TONECAPニューエラ シカゴ ホワイトソックス59FIFTY2トーン キャップ ★カラーオフホワイト(ボディ)ブラック(つば表)グリーン(つば裏)★サイズ75/8(60.6cm)★状態新品未使用★特徴ワールドシリーズ2005サイドパッチ仕様の国内未発売ニューエラキャップ。レトロ感漂うカラーウェイ。MLBWBC野球帽子海外限定ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ホワイト形···ベースボール