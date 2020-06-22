ルイヴィトン メンズ 長財布 ポルトフォイユ LOUIS VUITTON

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カラー···ブラック財布形···長財布買い替えのため出品いたしますシリアルナンバーがどこにあるのかわからず撮れていません教えていただけませんかどこにあるのか・・・ルイヴィトン店頭で購入いたしましたので本物でございますすり替え防止のため返品は受け付けませんのでご了承くださいませ若干そりがあるのですがかなりな美品のためおすすめですが個人所有のため神経質な方はご遠慮下さいませ質問などございましたらお気軽に^_^