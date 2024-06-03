新品未使用 ポールスミス アーティストストライプ EX 長財布 廃盤品 ...

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☑︎商品説明・オリジナルカラーストライプがポール・スミスらしいニューシグネチャーシリーズのラウンドジップ長財布。エンボス加工されたプリントレザーを使用し、メンズらしいシャープでモダンな印象に仕上げました。最新技術のインクジェットプリントで微妙な色合いを透明感のある発色で革の上に再現しています。内側にはタンニン鞣しとクロム鞣しを組み合わせたコンビ鞣しで仕上げた上品で繊細な肌目としなやかな質感が魅力的なカーフレザーを使用。セミアニリン仕上げのため透明感があり、自然なツヤ感が増していきます。⚠︎天然素材の本革を使用しております為、革特有のシワや血筋などがある場合がございます。またプリントの特性上、湿気や水分付着により色移りが生じる場合がございますのでご使用の際はご注意くださいませ。☑︎品番:863810P237☑︎使用感/状態・新品未使用/自宅保管☑︎購入店舗・onlineshop☑︎ショッパー/箱の有無・無し/タグ\u0026専用の袋付き▷箱有りは、＋500円頂きます。