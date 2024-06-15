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備前焼 小西陶古造 窯変細工彫り『可愛らしい兎』卯香合 共箱 茶道具★美品★
商品番号 V66845091657
商品名

備前焼 小西陶古造 窯変細工彫り『可愛らしい兎』卯香合 共箱 茶道具★美品★
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 15,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼小西陶古造窯変細工彫り『可愛らしい兎』卯香合共箱茶道具★美品★希少品★2023年新春初釜4D1208サイズ(約):長さ7㎝、幅4㎝、高さ5㎝、重さ79g
http://narcologia.ru/goods/choice387185.html
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