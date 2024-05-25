AEG02 バーバリー 美品 ノバチェック Wホック 長財布

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【商品説明】縦 約9.5cm横 約19cm厚さ 約2cm重さ 179g小銭入れ 1ヶ所札入れ 2ヶ所カード入れ 15ヶ所ポケット内側3ヶ所素材…キャンバス×レザー色…マルチカラー×ブラック【状態ランク】状態ランク…AN…新品・未使用美品S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】部分的に多少使用感があります。ファスナーの開閉、ホックの留まりも問題ありません。素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。外側表面は若干スレがあります。上記以外に特に目立ったキズやヨゴレはなく、比較的状態の良い商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。#財布トク#21000#長財布#財布#革#ブランド#おしゃれ#オシャレ#バーバリー#BURBERRY#burberry