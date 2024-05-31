極美品 GIANNI VERSACE ヴェルサーチ ネクタイ ストライプ

.*・゜この度はこちらの商品をご覧頂き*.゜.*・゜・*.誠にありがとうございます！.*・゜.゜・*送料無料！24時間以内発送！全て1点物となりますので、気に入ったのがあればお早めにご購入ください！#Rei_shopネクタイ☆商品名☆・VERSACEヴェルサーチネクタイ☆ブランド品☆・VERSACEヴェルサーチ☆素材☆・シルク100%☆カラー柄☆写真参照でよろしくお願いします。☆サイズ☆・全長/約147cm・剣先幅/大剣幅/約9.5cm/小剣幅/約4cm※素人採寸の為多少の誤差もございます！☆状態☆目立ったシミほつれも無く比較的綺麗な状態です♪※状態はあくまで出品者の主観です。検品してますが、どうしても見落としが出来てしまうこともございます。【商品説明】※真贋鑑定済の古物市場で仕入れているため、真贋には細心の注意を払っていますのでご安心してご購入ください。【注意事項】あくまで中古品として、ご理解頂けると幸いです。こだわりのある方はご購入はお控えください！【お得な情報】※フォロワーの方に関しては、10%値引きをさせて頂きますので、ご購入前に、ひと言よろしくお願い致します。即購入OKです。※丁寧に梱包の方をさせて頂いたのち発送させて頂きます。VERSACEヴェルサーチスーツビジネスzoomウェブ会議リモートワーク仕事入学式卒業式成人式会社員入社式結婚式パーティイベント二次会おしゃれネクタイメンズネクタイブランドネクタイ



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