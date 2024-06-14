スタッズベルト ヴィンテージ ロック パンク 鋲 レザーベルト

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こちらヴィンテージの『スタッズベルト』となります。全長:約99cm(バックル省く)縦幅:約3cmロックンローラー必須のアイテムとなりますよね。新しいスタッズベルトはどうも綺麗すぎて体に馴染めず、いかにも見てくれ、カッコいいだろ的なアピールが逆にカッコ悪く落ち着いて、くすんだヴィンテージならではのアジと劣化具合が最高の具合に仕上がっております。着用しても違和感もなくシレッと腰本で主張するこのスタッズベルトはヴィンテージ以外では出ない長所ですね。スタッズは磨けば綺麗になりますが、なるべくこのまま、くすんだまま着用する事をオススメします。ヴィンテージにご理解ある不良の方どうぞ。基本、お値下げは致しておりません。画像以外でも汚れなどあるかもしれませんが素人管理なので悪しからずご了承下さいませ。仕事の兼ね合い上、発送が遅れる場合が御座いますのでご理解下さいませ。