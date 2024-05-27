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新品未使用　ジミーチュウ　COOPER 長財布　ウォレット
商品番号 A20645944582
商品名

新品未使用　ジミーチュウ　COOPER 長財布　ウォレット
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 17,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジミーチュウ　JIMMYCHOO長財布クーパーCOOPERBLSBLACKGUNMETAL色　ブラック　スタースタッズ　ガンメタル新品　未使用購入した際に付属していたものは全部あります。イタリアのお店で購入。出品のための写真撮影のみ開封。・商品状態の確認はしていますが、あくまでも素人チェック、店頭販売されていたもの、個人保管品であることをご了承下さい。・ブランド品は正規店、正規販売代理店での購入ですので、本物かどうかの質問はご遠慮ください。ジミーチュウスタースタッズ　jimmychooロングウォレット財布小銭入れ　ガンメタGUNMETALスター　スタッズレザー　黒　革ジミー　チュウ　ウォレット　札入れ　星星柄
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