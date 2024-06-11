【良品】YAMAHA　バイオリン　V-5　1/2サイズ　虎杢

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ご覧頂きありがとうございます。【中古良品】YAMAHA バイオリン V-5 1/2サイズ 虎杢人気国産ブランドヤマハの1/2サイズ（125-130cm/8-9歳目安）ヴァイオリンの出品です。ラベルから2016年製作になります。こちらは人気のモデルで音楽教室等でも推奨される信頼の高いバイオリンです。英才、趣味で初めて見たい初心者の方、もっと良いグレードのバイオリンをお探しの方におすすめです【状態】目立つ大きな打跡、傷はなく、音色に影響するような傷や割れは有りません。全体的には艶もあり有り良い状態だと思います。（写真でご判断ください）中古のため、細かな傷はご了承下さい。【セット内容】☆バイオリン本体 Anno 2016年製☆弓☆ケース☆松脂☆取扱説明書ご検討よろしくお願いいたします。