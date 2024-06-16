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WHITE JAM グッズ
商品番号 A69654471153
商品名

WHITE JAM グッズ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WHITEJAMのグッズまとめ売り※圧縮、コンパクトに入れ替えることがあります。※他フリマサイトにも出品中の為購入前に確認お願いします。シロセ写真、シロセポスター2種、ツアーバッグ、シロセバッグ、WHITEJAMコーヒートート、リトルJAMクッション(GASHIMA、NIKKI)、ボディーバッグ、タオル3種、キャップ、アクスタ3種、缶バッジ4種、ネックピロー、シロセTシャツ2種(L)、WHITEJAMTシャツ(S)、シロセネックレス、マグネット3種、ショルダーバッグ(ピンク2、ブラック1)#WHITEJAM#SHIROSE#GASHIMA#NIKKI#JAMILY
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