Tシャツ”守破離” 白XLサイズ

日本の書家が手掛けるTシャツです。「守破離」とは、日本の武道である剣術の心得の一つであり、困難を乗り越える勇気や、自己を超えるための努力を象徴する言葉です。師の教えを、守り、破り、そして離れる。型や教えから離れ、全く新しい、自分だけのオリジナルを産み出せるように。そんな精神が込められた、オリジナルTシャツです。自分への一着にも、大切な人のへの贈り物にも。〜生地について〜環境と着る人に配慮したオーガニックコットンTシャツ。優しく、しっかりとした生地と自然な色で、長く楽しんで頂けます。オーガニックコットンとは、3年以上有害な化学物質を使用していない農地で栽培された綿のこと。100％、混じり気なしのオーガニックコットンが醸し出すやわらかな触り心地は、環境に優しいだけでなく、着る人も優しく包み込みます。#書道家#オーダー作品 #贈り物#プレゼント #ハンドメイド#フルオーダー #世界に一つの作品#ご相談承ります #芸術 #アート#筆 #筆文字 #美術 #書道 #書家



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