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FUNNY エレファント本革　二つ折り財布
商品番号 X80841328867
商品名

FUNNY エレファント本革　二つ折り財布
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革　エレファントFUNNYでかなり前に購入した物で半年程使用しましたがその後は保管使用感はそれなりですが、目立つ様なキズ・ほつれもなく、革の状態も良く、これからって感じです。
http://narcologia.ru/goods/preference421938.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis677244.html
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