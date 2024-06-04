ビンテージ 単色 カラー キャップ 帽子 イエロー 黄色 希少 美品

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ご覧いただき有難う御座います。□ビンテージキャップ帽子□Freeサイズ古着では珍しい単色イエロー希少シリーズです。その他類似品オススメ#LLYISELECTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE▪️カラー▪️ホワイト黄色▪️状態▪️使用感が少ない美品▪️サイズ▪️高さ 約-cm素人採寸になります。希少な小さめなFreesizeです。ユニセックス○■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。他のサイトでも掲載してますので、タイミングにより販売中止を行う場合があります。LLYINo.000-080-792