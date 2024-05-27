ロエベ マフラー　モヘア　美品

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ロエベのマフラーです。寸法:幅:23cm、長さ:185cm47%モヘア、46%ウール、5%カーフレザー、2%ポリアミドスペイン製着用回数5回程度購入時期2021年12月毎年定番で出ているウール\u0026モヘアのマフラーになります。私観ではロエベのマフラーの中でも一番服に合わせやすい色味だと思います。購入したものの、ほぼ使う機会がなくなったので、出品します。