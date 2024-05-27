【入手困難】NEWERA ロサンゼルス ドジャース シュガースカル 9fifty

【希少品、美品】海外限定モデル【当日発送】#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！※ホワイトも出品中◯商品名NEWERA9fiftyLOSANGELESDODGERSSKULLEDITION◯カラーブラック◯状態新品未使用◯商品特徴シンプルなブラックキャップのサイドにNYのシルバーチャームがとても際立ちます。なかなか出回っていないため、他と被りたくない方はぜひ(^^)◯サイズフリー（ストラップバックなのでサイズ調整が可能です）〇発送方法匿名発送！ポスト投函になります^^#即購入OK#帽子#MLB#ロサンゼルス#ドジャース#レアキャップ#レアカラー#BLACK#LA#黒#amotyshop



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