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HTC × ojaga design レザーウォレットチェーン
商品番号 Y14856546100
商品名

HTC × ojaga design レザーウォレットチェーン
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※最終価格です！HTC×ojagadesignエイチ・ティー・シー×オジャガデザイン別注コラボ　レザーウォレットチェーン税込26400円全長約35センチ（フック込みで約47センチ）蛇腹に編み込まれた極太レザーウォレットチェーンダブルフックで使い勝手の良いアイテムです。メルカリで購入しましたが、イメージと違ったので出品致します。天然のレザーのため多少の小傷、全体的に使用感は見られますが大きなダメージはありません。#htc#ウォレットチェーン#木村拓哉#レザーウォレットチェーン#スタンダードカリフォルニア#standardcalifornia#シュプリーム#supreme#neighborhood#wtaps#長瀬智也#窪塚洋介#星野源#菅田将暉#岩田#登坂#ワコマリア#エンノイ
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